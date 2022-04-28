Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

Salon: BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Tolgacan DinçerHalkbank: Efe Bayram, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic (Caner Ergül, Volkan Döne, Selçuk Keskin, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu, Hernandez)Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik...

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic (Caner Ergül, Volkan Döne, Selçuk Keskin, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu, Hernandez)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 20-25, 25-21, 26-28, 23-25

Süre: 140 dakika (27, 33, 47, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan Ziraat Bankkart, uzun süre önde götürdüğü ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete hücumda etkili başlayan Halkbank, iyi de defans yaptığı bu seti 25-21 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü 28-26, dördüncü seti de 25-23 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, maçı 3-1 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü yine Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Efeler Ligi, Play Off, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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