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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7'ncilik etabı

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7'ncilik etabı

Spor Haberleri

Salon: ŞırnakHakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş KalenderCizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Winkelmuller, Murat Karakaya (Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Ivanov)TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Baturay Çağan Serciler, Rahmi Çağlar Aksoy, Mert...

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin, Taha Erden, Ömer Furkan Dur, Winkelmuller, Murat Karakaya (Çağatay Durmuş, Andaç Kapan, Ivanov)

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Ali Alp Çayır, Baturay Çağan Serciler, Rahmi Çağlar Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Vefa Yılmaz, Ahmet Metehan Tetik)

Setler: 23-25, 25-19, 25-21, 25-18

Süre: 79 dakika (19, 20, 22, 18)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7'ncilik etabının ikinci maçında Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yenerek seride 2-0 öne geçti ve ligi 7. sırada bitirdi. TÜRŞAD ise ligi 8. sırada tamamladı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor

İsmail Yıldırım voleybol Sigorta Spor Haberler

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