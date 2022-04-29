Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

AA - Ekrem Payan - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Salon: ŞırnakHakemler: Tuncay Kandemir, Doğan SevinçeliAllpower Akü Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Serdar Coşkun (Eren Koparıcı, Ali Candan)Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Torres,...

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Serdar Coşkun (Eren Koparıcı, Ali Candan)

Galatasaray HDI Sigorta : Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

Setler: 28-26, 14-25, 23-25, 25-20, 16-18

Süre: 126 dakika (32, 19, 27, 22, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirdi ve Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Cizre Belediyespor ise 6. olarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etti.

AA / Ekrem Payan - Spor

Efeler Ligi, Play Off, Sigorta, Umut, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title