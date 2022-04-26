Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: İsmail Yıldırım, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratca, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Onur Günaydın)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratca, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Onur Günaydın)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Ali Candan, Eren Koparıcı, Serdar Coşkun, Ivanov, Emin Gök (Umut Uysal, Andaç Kapan, Uriarte)

Setler: 25-18, 25-15, 25-18

Süre: 62 dakika (19, 21, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Onur Günaydın, Efeler Ligi, Play Off, Sigorta, Spor, Haberler

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