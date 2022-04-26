Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: İsmail Yıldırım, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratca, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Onur Günaydın)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu,...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratca, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Onur Günaydın)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Ali Candan, Eren Koparıcı, Serdar Coşkun, Ivanov, Emin Gök (Umut Uysal, Andaç Kapan, Uriarte)
Setler: 25-18, 25-15, 25-18
Süre: 62 dakika (19, 21, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
AA / Ragıp Tekin - Spor