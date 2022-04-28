Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Nurper Özbar, Mehmet GülFenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)Arkas Spor: Enis Ay, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Mirza Lagumdzija,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)

Arkas Spor: Enis Ay, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Erhan Hamarat)

Setler: 25-22, 25-18, 25-15

Süre: 71 Dakika (27, 22, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet elde edecek takımın seriyi kazanıp lig 3'üncüsü olacağı mücadelede ikinci karşılaşma 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Muhammet Kaya, Efeler Ligi, Play Off, Sigorta, Spor, Haberler

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