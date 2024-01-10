Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlıyor
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta maçları yarın başlayacak. Maç programı ve detayları haberde yer alıyor.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 15. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Cengiz Göllü)
13 Ocak Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak Cizre)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Ordu Ünye)
16.00 Halkbank- Spor Toto (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)
14 Ocak Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Antakya Merkez)