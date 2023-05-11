Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisinin 4. maçı yarın yapılacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın yapılacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın yapılacak.

Şampiyonluk serisinde 2-1 önde bulunan Ziraat Bankkart ile normal sezonu lider tamamlayan Halkbank'ın karşılaşacağı maç, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekiplerinin mücadele ettiği play-off final serisine mağlubiyetle başlayan Ziraat Bankkart, üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk için avantaj elde etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nin 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.