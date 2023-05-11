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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisinin 4. maçı yarın yapılacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisinin 4. maçı yarın yapılacak

Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın yapılacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın yapılacak.

Şampiyonluk serisinde 2-1 önde bulunan Ziraat Bankkart ile normal sezonu lider tamamlayan Halkbank'ın karşılaşacağı maç, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekiplerinin mücadele ettiği play-off final serisine mağlubiyetle başlayan Ziraat Bankkart, üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk için avantaj elde etti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nin 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

voleybol Halkbank Sigorta Spor Haberler

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