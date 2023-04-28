Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının maç programı belli oldu
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu final ve 3/4'üncülük etaplarının maç programı belli oldu.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu final ve 3/4'üncülük etaplarının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonu şampiyon tamamlayan takımın belirleneceği finalde ilk karşılaşma 2 Mayıs Salı günü yapılacak.
Final ve 3/4'üncülük etabının maç programı şöyle:
Final etabı
2 Mayıs Salı:
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Ankara/İstanbul)
9 Mayıs Salı:
19.30 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
3/4'üncülük etabı
4 Mayıs Perşembe:
18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)
7 Mayıs Pazar:
17.00 Arkasspor-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
10 Mayıs Çarşamba:
18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)
Satü
Final turunda birbirleri ile eşleşen iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşır. 3 galibiyet alan takım şampiyon olur. İlk maç normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır.
Eğer 2-2'lik eşitlik olursa üst sırada bitiren takımın sahasında 5. maç yapılır.
3/4'üncülük etabında da ilk maç, normal sezonu puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır. 2 maçı kazanan takım lig 3'üncülüğünü elde eder.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maçta takımlar lig sıralamasında üst sırada bulunan ekibin sahasında karşılaşır.