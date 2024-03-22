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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Normal Sezon Son Maçlar Yarın Oynanacak

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde "normal sezon" yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligde sezonun 26. haftasında yarın 5 karşılaşma yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçı ile RAMS Global Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor karşılaşması ise oynanmayacak.

Sıralamada son 2 basamakta yer alan ve küme düşmeleri kesinleşen Hatay temsilcisi ile Balıkesir ekibi, 26. hafta karşılaşmalarına çıkmayacaklarını Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) bildirdi. TVF de iki takımı hükmen yenik saydı.

Ligde 26. hafta programı şöyle:

14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Bursa Cengiz Göllü)

14.00 Arkas Spor-Brand Group Alanya Belediyespor (İzmir Atatürk)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor (Ordu Ünye)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Statü

Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar (13 ve 14'üncü) 1. Lig'e düşer.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV Kontenjanına göre) katılmaya hak kazanır.

Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynar. Play-off 1. etap maçları sonunda ligin 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncüsü belirlenir.

Lig etabını 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sırada bitiren takımlar play-off 2. etap maçları oynar. Play-off 2. etap maçları sonunda ligin 5, 6, 7 ve 8'incisi belli olur.

Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucunda belirlenen sıralamaya göre yapılır.

Kaynak: AA / Spor

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