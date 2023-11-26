Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Maç sonuçları şu şekildedir: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3, Spor Toto-Arkas Spor: 3-2, Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1, Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0, Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2, TÜRŞAD-Ziraat Bankkart: 1-3
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3
Spor Toto-Arkas Spor: 3-2
Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1
Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3
Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 3-0
Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
TÜRŞAD-Ziraat Bankkart: 1-3