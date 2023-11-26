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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta maçları tamamlandı

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Maç sonuçları şu şekildedir: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3, Spor Toto-Arkas Spor: 3-2, Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1, Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0, Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2, TÜRŞAD-Ziraat Bankkart: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3

Spor Toto-Arkas Spor: 3-2

Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1

Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3

Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 3-0

Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

TÜRŞAD-Ziraat Bankkart: 1-3

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler

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