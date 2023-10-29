Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta maçları yapıldı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta maçları yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
TÜRŞAD-Halkbank: 1-3
Ziraat Bankkart-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-0
Brand Group Alanya Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0
Bigadiç Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3
Develi Belediyespor-Spor Toto: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 3-0
Kaynak: AA / Spor