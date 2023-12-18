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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta tamamlandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 3-1 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta, bugün oynanan Bursa Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Ligde haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor: 3-0

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 1-3

RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-0

TÜRŞAD-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-1

Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor: 3-1

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Sigorta Spor Güncel Haberler

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