Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı
Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'nde 10'da 10 yaparak galibiyet serilerini sürdürdü. Haftanın diğer maçlarında da çekişmeli mücadeleler yaşandı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı.
Efeler Ligi'nde Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara, 10'da 10 yaptı.
Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Brand Group Alanya Belediyespor-Halkbank: 0-3
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 0-3
Arkas Spor-TÜRŞAD: 3-0
RAMS Global Cizre Belediyespor-Spor Toto: 3-0
Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor: 3-2
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor: 3-0