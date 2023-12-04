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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları tamamlandı

4 Aralık 2023 18:19 Son Güncelleme: 18:21 Abone Ol

Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'nde 10'da 10 yaparak galibiyet serilerini sürdürdü. Haftanın diğer maçlarında da çekişmeli mücadeleler yaşandı.