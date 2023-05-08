Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde üçüncü maç yarın yapılacak
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinde üçüncü maç, yarın yapılacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinde üçüncü maç, yarın yapılacak.
Başkent ekipleri Halkbank ile Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Final serisinde ilk maçı Halkbank, ikinci müsabakayı ise Ziraat Bankkart kazanmıştı.
Müsabakalar sonunda üç galibiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunun şampiyonu olacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor