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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi

Spor Haberleri

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan DinçerHalkbank: Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç)Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Jaeschke, Yunus Emre Tayaz ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 22-25, 25-20, 20-25, 22-25

Süre: 128 dakika (30, 28, 36, 34)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakanın ilk setinde her iki takım da hücumda ve savunmada etkili oynadı. 19-19'a kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-22 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında farkı 2 sayıya (10-8) çıkardı. Hücum ve defansta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, 3-0'lık seri yakalayarak 11-10 öne geçti. Özellikle Abdel Aziz ile etkili servisler kullanan, defansta da blokları iyi kullanan Halkbank, 5-0'lık seri yakalayarak 15-11 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Halkbank, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete daha etkili başlayan Ziraat Bankkart, mücadelenin başında 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Jaeschke'nin etkili servisleriyle 5-0'lık seri yakalayan Halkbank, 7-5 öne geçti. Setin ortalarına doğru karşılıklı sayılar alınırken, blokta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, aradaki farkı kapatarak 3 sayı (10-13) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 12-9 öne geçti. Ma'a'nın etkili servisleriyle 3-0'lık seri yakalayan Halkbank, 12-12 eşitliği yakaladı. 16-16'ya kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük kuran Ziraat Bankkart, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Ziraat Bankkart, ligde üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Volkan Döne Mustafa Koç Sigorta Aziz Spor Haberler

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