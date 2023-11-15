Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 7. Hafta Sonuçları
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Sonuçlar şu şekildedir: TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor: 0-3, Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3, Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-0, Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 3-0, Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart: 3-2, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor: 0-3
Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3
Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-0
Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart: 3-2
Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3