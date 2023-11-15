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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 7. Hafta Sonuçları

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Sonuçlar şu şekildedir: TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor: 0-3, Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3, Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-0, Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 3-0, Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart: 3-2, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor: 0-3

Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-1

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3

Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 3-0

Develi Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart: 3-2

Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Kaynak: AA / Spor

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