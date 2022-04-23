Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Yasin Okumuş, Caner ÇildirGalatasaray HDI Sigorta: Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Krauchak,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yasin Okumuş, Caner Çildir

Galatasaray HDI Sigorta: Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Krauchak, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Uğur Güneş, Berkun Üstündağ, Burhan Zorluer)

Setler: 25-21, 25-19, 25-21

Süre: 76 dakika (26, 25, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi ve seriyi 2-1 kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta ligde 5'incilik, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik için mücadele verecek.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hakkı Çapkınoğlu, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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