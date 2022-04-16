Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8.'incilik etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8.'incilik etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8.'incilik etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Nurper ÖzbarGalatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur,...

BURSA (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Nurper Özbar

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Umut Özdemir, Efe Er, Berkun Eber Üstündağ)

Setler: 19-25, 20-25, 26-24, 25-21, 15-13

Süre: 136 dakika (24, 28, 34, 28, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci karşılaşması 19 Nisan Salı günü Bursa'da oynanacak.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Burhan Felek, Efeler Ligi, Sigorta, Bursa, Spor, Haberler

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