Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Ali SarıkuzuSpor Toto: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Can Ayvazoğlu, Eren Koparıcı, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Setler: 28-30, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 121 dakika (36, 26, 27, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı ilk maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Statü

Bu etapta ligi 5'inci bitiren takım, sezonu 8'inci tamamlayan ekiple karşılaşıyor. Ligi 6'ıncı sırada kapatan takım ise sezonun 7'incisi ile karşı karşıya geliyor.

Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan takımlar 5'incilik, kaybeden ekipler ise 7'ncilik için mücadele verecek.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kemal Kayhan, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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