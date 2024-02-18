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Bigadiç Belediyespor, Develi Belediyespor'a 3-0 yenildi

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Salon: Bigadiç Şehit Okan DinçerHakemler: Sadettin Deneri, Serap KukaBigadiç Belediyespor: Murat Al, Nwachukvu, Taha Erden, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, de Souza (Salih Özdemir, Einisamarein, Andac Kapan, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı)Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky, Yasin Aydın,...

Salon: Bigadiç Şehit Okan Dinçer

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Nwachukvu, Taha Erden, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, de Souza ( Salih Özdemir, Einisamarein, Andac Kapan, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Cam (Metin Durmuş, Burak Çevik)

Setler: 21-25, 22-25, 20-25

Süre: 82 dakika (29, 27, 26)

Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. Hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor'a 3-0 yenildi.

Kaynak: AA / Spor

Salih Özdemir Kemal Kayhan Yasin Aydın Spor Haberler

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