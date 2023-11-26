Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Sadettin Deneri, Serap KukaBigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Nwachukwu, Ebrahimi, Murat Al, (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Einisamarein, Andac Kapan)Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Emin...
Salon: Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Nwachukwu, Ebrahimi, Murat Al, ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Einisamarein, Andac Kapan)
Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kirkit, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, Saadat (İhsan Ali Heper, Çağatay Zeka Kır, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, Berktuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya,
Setler: 16-25, 25-27, 27-25, 25-23, 10-15
Süre: 141 dakika (22, 33, 35, 31, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta maçında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-2 yendi.