Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: Bigadiç Şehit Orkan DinçerHakemler: Erdal Akıncı, Mahmut KaracaBigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Berk Dilmenler, Eren Kanlı, Kadir Bircan (Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Andaç Kapan, Behnam Ebrahimi, Murat Al, Mustafa Altay Demirci, Tayep...
Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Erdal Akıncı, Mahmut Karaca
Bigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Berk Dilmenler, Eren Kanlı, Kadir Bircan ( Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Andaç Kapan, Behnam Ebrahimi, Murat Al, Mustafa Altay Demirci, Tayep Einisamarein)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Mehmet Hacıoğlu, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu (Semih Çelik, Caner Ergül, Emre Berat Fırat)
Setler: 17-25, 18-25, 26-28
Süre: 83 dakika (23, 24, 36)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.