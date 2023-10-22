Haberler

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Salon: Bigadiç Şehit Orkan DinçerHakemler: Erdal Akıncı, Mahmut KaracaBigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Berk Dilmenler, Eren Kanlı, Kadir Bircan (Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Andaç Kapan, Behnam Ebrahimi, Murat Al, Mustafa Altay Demirci, Tayep...

Salon: Bigadiç Şehit Orkan Dinçer

Hakemler: Erdal Akıncı, Mahmut Karaca

Bigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Berk Dilmenler, Eren Kanlı, Kadir Bircan ( Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Andaç Kapan, Behnam Ebrahimi, Murat Al, Mustafa Altay Demirci, Tayep Einisamarein)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Mehmet Hacıoğlu, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu (Semih Çelik, Caner Ergül, Emre Berat Fırat)

Setler: 17-25, 18-25, 26-28

Süre: 83 dakika (23, 24, 36)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Salih Özdemir voleybol Sigorta Spor Haberler

title