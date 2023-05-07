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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz,...

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)

Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)

Setler: 19-25, 25-27, 27-29

Süre: 83 dakika (23, 28, 32)

AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek sezonu üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk voleybol Sigorta Spor Haberler

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