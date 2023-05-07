Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz,...
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)
Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)
Setler: 19-25, 25-27, 27-29
Süre: 83 dakika (23, 28, 32)
AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek sezonu üçüncü tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023