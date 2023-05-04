Üye Girişi
Haberi Paylaş
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaBursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Halit Kurtuluş (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler)Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Fatih Eren...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Halit Kurtuluş (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Berk Dilmenler)

Galatasaray HDI Sigorta : Sharifi, Fatih Eren Uğur, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Onurcan Kaçır, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Emir Kaan Öztürk, Baturalp Burak Güngör)

Setler: 25-20, 21-25, 25-23, 27-25

Süre: 122 dakika (24, 29, 29, 40)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım sezonu 5. sırada tamamlayacak.

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title