Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Burhan İlhan, Ahmet Oğuzhan ÜnalBursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Halil Dolaşık, Eren Han Can, Emre Batur, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Burhan İlhan, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Halil Dolaşık, Eren Han Can, Emre Batur, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)
Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Ekrem Can Çiçekoğlu, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Andaç Kapan)
Setler: 25-19, 16-25, 27-25, 16-25, 15-13
Süre: 125 dakika (24, 22, 35, 24, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Eşleşmenin ikinci maçı 25 Nisan Salı günü oynanacak. İki galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak.