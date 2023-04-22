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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Burhan İlhan, Ahmet Oğuzhan ÜnalBursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Halil Dolaşık, Eren Han Can, Emre Batur, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Burhan İlhan, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Halil Dolaşık, Eren Han Can, Emre Batur, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)

Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Ekrem Can Çiçekoğlu, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Andaç Kapan)

Setler: 25-19, 16-25, 27-25, 16-25, 15-13

Süre: 125 dakika (24, 22, 35, 24, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Eşleşmenin ikinci maçı 25 Nisan Salı günü oynanacak. İki galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Sigorta Spor Haberler

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