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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçFenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Emre Savaş, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Nimir, Yiğit Gülmezoğlu,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Emre Savaş, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)

Halkbank : Bruno, Doğukan Ulu, Nimir, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi)

Setler: 25-22, 18-25, 25-23, 21-25, 10-15

Süre: 146 dakika (31, 29, 36, 31, 19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Burhan Felek Halkbank Sigorta Spor Haberler

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