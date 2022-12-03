Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Spor Haberleri Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçFenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Emre Savaş, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Nimir, Yiğit Gülmezoğlu,... Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Emre Savaş, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver) Halkbank : Bruno, Doğukan Ulu, Nimir, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi) Setler: 25-22, 18-25, 25-23, 21-25, 10-15 Süre: 146 dakika (31, 29, 36, 31, 19) Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Kaynak: AA / Spor Burhan Felek Halkbank Sigorta Spor Haberler

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