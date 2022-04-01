Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutGalatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydın)Spor Toto: Buchegger, Burak Güngör, Matic, Shoji, Sharifi, Yüksel Bıdak...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta : Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydın)

Spor Toto: Buchegger, Burak Güngör, Matic, Shoji, Sharifi, Yüksel Bıdak (Serkan Kılıç, Muhammet Akay, Kemal Kayhan, Deha Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç)

Setler: 25-20, 27-29, 25-21, 25-21

Süre: 121 dakika (27, 36, 29, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Spor Toto'yu 3-1 yendi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Onur Günaydın, Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haberler

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