Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuAltekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık)Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık)

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Camejo (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 17-25, 21-25, 26-28

Süre: 89 dakika (24, 29, 36)

AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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