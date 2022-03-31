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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta maçları yarın oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son hafta maçlarının programı şöyle:

15.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

16.00 Bingöl Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

16.00 Altekma-Ziraat Bankkart (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak)

16.00 Tokat Belediye Plevne-Yeni Kızıltepespor (Ali Yücel)

Halkbank lider bitirmeyi garantiledi

Halkbank'ın lider bitirmeyi garantilediği normal sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart da lig şampiyonunun belirleneceği play-off 1. etap maçlarında oynama vizesi aldı. Son maçların ardından Arkas Spor veya Spor Toto'dan biri de bu takımlara eklenecek.

Yarınki maçların ardından play-off 2. etap maçlarını oynayacak ekipler de netleşecek.

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Bingöl Solhanspor, lige veda etti.

Puan durumu

Ligde normal sezonun son hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

TAKIMOGMP
HALKBANK2524168
FENERBAHÇE HDI SİGORTA2520560
ZİRAAT BANKKART2520558
ARKAS SPOR2517850
SPOR TOTO2517847
GALATASARAY HDI SİGORTA25151045
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR25101533
ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR25101528
ALTEKMA2591629
YENİ KIZILTEPESPOR2581726
TOKAT BELEDİYE PLEVNE2581725
SORGUN BELEDİYESPOR2581724
BİNGÖL SOLHANSPOR2561921
AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ2532211

AA / Ercan Çakar - Spor

Efeler Ligi, Halkbank, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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