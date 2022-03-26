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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur...

BİNGÖL (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Onur Çukur, Alper Omurca )

Setler: 25-19, 25-22, 21-25, 19-25, 15-9

Süre: 131 dakika (26, 28, 31, 31, 15)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasına Ziraat Bankkart, konuk ettiği Bingöl Solhanspor'u 3-2 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Sigorta, Bingöl, Spor, Haberler

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