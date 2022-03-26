Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta : Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık, Mehmet Özbek, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-11

Süre: 130 dakika (26, 28, 26, 31, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-2 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Hakkı Çapkınoğlu, Burhan Felek, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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