Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz,...
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta : Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık, Mehmet Özbek, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-11
Süre: 130 dakika (26, 28, 26, 31, 19)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-2 yendi.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Ragıp Tekin - Spor