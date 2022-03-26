Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Halil İbrahim Sincar - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: İsmail Yıldırım, Kadir GirenteYeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Resul Gün,...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Resul Gün, Voukeng (Enaboifo, Yusuf Eken,Tarık Emre Sipahioğlu,Zeka Çağatay Kır)

Setler: 25-21, 25-22, 25-22

Süre: 80 dakika (22, 30, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Spor

Efeler Ligi, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Haberler

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