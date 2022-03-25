Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Sadettin Deneri, Koray YılmazgilSpor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Tennefos, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz, Vefa Yılmaz)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Sadettin Deneri, Koray Yılmazgil

Spor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Tennefos, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz, Vefa Yılmaz)

Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden)

Setler: 22-25, 15-25, 17-25

Süre: 86 dakika (32, 27, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Haberler

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