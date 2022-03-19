Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Pelenk Meryem TekolHalkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Vucicevic, Bruno (Caner Ergül, Volkan Döne, Vigrass, Abdullah Çam, Efe Bayram, Hernandez, Selçuk Keskin)Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Pelenk Meryem Tekol

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Vucicevic, Bruno (Caner Ergül, Volkan Döne, Vigrass, Abdullah Çam, Efe Bayram, Hernandez, Selçuk Keskin)

Sorgun Belediyespor : Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Poluian, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Orçun Ergün, Egecan Avcıl, Emre Erkiletlioğlu)

Setler: 25-23, 25-22, 23-25, 22-25, 15-8

Süre: 138 dakika (28, 35, 28, 31, 16)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haberler

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