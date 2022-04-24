Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 1-4'üncülük etabı

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu, Selçuk Keskin, Hernandez)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, McDonne (Caner Dengin, Burak Çevik, Bertuğ Öndeş, da Silva, Enis Ali Ay

Setler: 25-21, 22-25, 26-24, 25-11

Süre: 114 dakika (27, 34, 32, 21)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı üçüncü maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-1 yaparak finalde Ziraat BankKart'ın rakibi oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek serinin ilk maçı 28 Nisan Perşembe günü oynanacak.