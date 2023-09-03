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Voleybol Avrupa Şampiyonası ve Süper Lig Maçları

Spor Haberleri

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile; Samsunspor, İstanbulspor ile; MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile; Hatayspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ayrıca Avrupa Şampiyonası Erkekler ve Kadınlar maçları da oynanacak.

VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI

21.00 Türkiye-Sırbistan

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Brüksel'de Sırbistan ile karşılaşacak

SÜPER LİG

19: 15 Beşiktaş - Sivasspor

19: 15 Samsunspor - İstanbulspor

21: 45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

21: 45 Hatayspor - Adana Demirspor

1. LİG

17: 00 Bodrumspor - Ümraniyespor

19: 15 Çorum FK - Gençlerbirliği

21: 45 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK

21: 45 Altay - Göztepe

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası sona erecek.

TRIATLON

Oral-B Challenge İstanbul" adını alan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonu ve Oral-B'nin ana sponsorluğu ile bu sene üçüncü kez yapılıyor.

06.00 Kanlıca İskelesi Yarış startı

TRANSANATOLİA

13. TransAnatolia Rallisi devam edecek.

VOLEYBOL

Avrupa Şampiyonası Erkekler

-A Grubu-

19: 00 Estonya - İsviçre

22: 00 Belçika - Almanya

-B Grubu-

17: 30 İspanya - Finlandiya

20: 30 Bulgaristan - Hırvatistan

-C Grubu-

18: 00 Danimarka - Karadağ

21: 00 Polonya - Kuzey Makedonya

-D Grubu-

17: 00 Yunanistan - Romanya

20: 00 İsrail - Portekiz

Avrupa Şampiyonası Kadınlar

-3'ÜNCÜLÜK/4'ÜNCÜLÜK

17: 30 Hollanda - İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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