Voleybol Avrupa Şampiyonası ve Süper Lig Maçları

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile; Samsunspor, İstanbulspor ile; MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile; Hatayspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ayrıca Avrupa Şampiyonası Erkekler ve Kadınlar maçları da oynanacak.