Voleybol Avrupa Şampiyonası ve Süper Lig Maçları
Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile; Samsunspor, İstanbulspor ile; MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile; Hatayspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ayrıca Avrupa Şampiyonası Erkekler ve Kadınlar maçları da oynanacak.
VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI
21.00 Türkiye-Sırbistan
Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Brüksel'de Sırbistan ile karşılaşacak
SÜPER LİG
19: 15 Beşiktaş - Sivasspor
19: 15 Samsunspor - İstanbulspor
21: 45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
21: 45 Hatayspor - Adana Demirspor
1. LİG
17: 00 Bodrumspor - Ümraniyespor
19: 15 Çorum FK - Gençlerbirliği
21: 45 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK
21: 45 Altay - Göztepe
DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası sona erecek.
TRIATLON
Oral-B Challenge İstanbul" adını alan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonu ve Oral-B'nin ana sponsorluğu ile bu sene üçüncü kez yapılıyor.
06.00 Kanlıca İskelesi Yarış startı
TRANSANATOLİA
13. TransAnatolia Rallisi devam edecek.
VOLEYBOL
Avrupa Şampiyonası Erkekler
-A Grubu-
19: 00 Estonya - İsviçre
22: 00 Belçika - Almanya
-B Grubu-
17: 30 İspanya - Finlandiya
20: 30 Bulgaristan - Hırvatistan
-C Grubu-
18: 00 Danimarka - Karadağ
21: 00 Polonya - Kuzey Makedonya
-D Grubu-
17: 00 Yunanistan - Romanya
20: 00 İsrail - Portekiz
Avrupa Şampiyonası Kadınlar
-3'ÜNCÜLÜK/4'ÜNCÜLÜK
17: 30 Hollanda - İtalya