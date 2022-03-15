Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ'de yapıldı - Haberler

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Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ'de yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Voleybol Aday Hakem Kursu NEVÜ'de yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Nevşehir Voleybol İl Temsilciliğinin organizesinde 'Voleybol Aday Hakem Kursu' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) başarı ile tamamlandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu ve Nevşehir Voleybol İl Temsilciliğinin organizesinde 'Voleybol Aday Hakem Kursu' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) başarı ile tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener tarafından verilen aday hakemlik kursu NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleşti.

3 gün süren kursa toplamda 62 kişi aday hakem olabilmek için katılım gösterirken, ilerleyen dönemlerde farklı spor branşlarında hakemlik kurslarının açılacağı belirtildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Nevşehir, voleybol, Spor, Haberler

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