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Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı finalde Fransa ile karşılaştı.

Milliler, rakibine 25-23, 22-25, 12-25, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenildi.

Türkiye, üçüncülük maçında İtalya-Polonya karşılaşmasının mağlubuyla karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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