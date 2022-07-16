Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı finalde Fransa ile karşılaştı.
Milliler, rakibine 25-23, 22-25, 12-25, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenildi.
Türkiye, üçüncülük maçında İtalya-Polonya karşılaşmasının mağlubuyla karşılaşacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor