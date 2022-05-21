Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.

Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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