Voleybol: 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. Ay-yıldızlılar, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Karadağ ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-22, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla 3-0 kazandı. Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Türkiye-Fransa yarı final maçı 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak. AA / Emrah Oktay - Spor Spor Haberler

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