Voleybol: 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Şampiyonası
AA - Emre Doğan - Spor
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İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü oldu.
İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü oldu.
Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Andria kentinde düzenlenen organizasyondaki üçüncülük müsabakasında Polonya ile karşılaştı.
Milli takım, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
AA / Emre Doğan - Spor