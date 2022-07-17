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Voleybol: 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Şampiyonası

AA - Emre Doğan - Spor
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Voleybol: 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü oldu.

İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü oldu.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Andria kentinde düzenlenen organizasyondaki üçüncülük müsabakasında Polonya ile karşılaştı.

Milli takım, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Polonya İtalya Spor Haberler

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