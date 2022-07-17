Voleybol: 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Şampiyonası İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü oldu. İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü oldu. Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Andria kentinde düzenlenen organizasyondaki üçüncülük müsabakasında Polonya ile karşılaştı. Milli takım, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu. AA / Emre Doğan - Spor Türkiye Polonya İtalya Spor Haberler

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