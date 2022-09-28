Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası Spor Haberleri Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija,... Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel) Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı) Setler: 25-19, 26-24, 25-20 Süre: 86 dakika (25, 30, 31) Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Voleybol Federasyonu Halil İbrahim Yücel Samet Güneş Arkas Spor Spor Haberler

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