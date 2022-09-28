Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)
Setler: 25-19, 26-24, 25-20
Süre: 86 dakika (25, 30, 31)
Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.
Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.