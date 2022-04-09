Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Fatih Çakmak - Spor
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20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeye 3-0 mağlup oldu.
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeye 3-0 mağlup oldu.
Milli takım, Torun Arena'da oynanan maçta rakibine 22-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenildi.
Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından puan cetvelinde 3. sırada yer alarak İtalya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.
Grupta Polonya birinci, İspanya ise ikinci sırada yer aldı.
AA / Fatih Çakmak - Spor