Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeye 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, Torun Arena'da oynanan maçta rakibine 22-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından puan cetvelinde 3. sırada yer alarak İtalya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.

Grupta Polonya birinci, İspanya ise ikinci sırada yer aldı.