Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.
Milliler, Torun Arena'da oynanan maçta rakibini 18-25, 25-20, 25-15, 25-21'lık setlerle mağlup etti.
Milli takım, yarın aynı salonda gruptaki üçüncü ve son maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor