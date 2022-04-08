Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Polonya'da CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Milliler, Torun Arena'da oynanan maçta rakibini 18-25, 25-20, 25-15, 25-21'lık setlerle mağlup etti.

Milli takım, yarın aynı salonda gruptaki üçüncü ve son maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Polonya, Milli, Spor, Haberler

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