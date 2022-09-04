Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Spor Haberleri 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu. 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 5-6 klasman maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek beşinci oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Rakibini 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, organizasyonu 5. sırada tamamladı. Millilerde Bengisu Aygün, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Hırvatistan voleybol Spor Haberler

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