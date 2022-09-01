Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Spor Haberleri
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Milli takım, beşinci maçında karşılaştığı Romanya'yı 25-27, 25-20, 25-15 ve 25-11'lik setlerle 3-1 yendi.
Grubunu 3. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 5-8 klasman maçlarına çıkacak.
Milliler, klasman maçını 3 Eylül Cumartesi günü oynayacak.
Karşılaşmanın saati ve millilerin rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor