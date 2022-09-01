Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Spor Haberleri

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, beşinci maçında karşılaştığı Romanya'yı 25-27, 25-20, 25-15 ve 25-11'lik setlerle 3-1 yendi.

Grubunu 3. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 5-8 klasman maçlarına çıkacak.

Milliler, klasman maçını 3 Eylül Cumartesi günü oynayacak.

Karşılaşmanın saati ve millilerin rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

voleybol Romanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title