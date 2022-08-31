Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.
Milli takım, dördüncü maçında karşılaştığı İsviçre'yi 25-12, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
Milliler, beşinci maçında yarın TSİ 16.30'da Romanya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor