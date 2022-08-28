Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Spor Haberleri 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi. 19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi. Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Türkiye, üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Hırvatistan voleybol Spor Haberler

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