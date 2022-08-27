Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.
Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ilk maçında Hollanda ile karşılaştı.
Milliler, rakibine 25-21, 25-19 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor