Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Spor Haberleri

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ilk maçında Hollanda ile karşılaştı.

Milliler, rakibine 25-21, 25-19 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Hollanda voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title