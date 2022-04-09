Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, grupta 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında da Macaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, I Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 17.00'de ev sahibi Kosova ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Estonya, Milli, Spor, Haberler

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